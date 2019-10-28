В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, сообщает АТОР.

По информации представителей отелей и принимающих компаний, поправки в законодательство могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям. В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%.