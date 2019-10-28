Житель города Лейк-Элсинор (округ Риверсайд, штат Калифорния, США) запечатлел дорожный инцидент, произошедший с ним на одной из местных стоянок.

Американский автомобилист перекрыл выезд неадекватной особе, которая ранее угодила в аварийную ситуацию. Упрямая женщина очень торопилась оставить место происшествия, что даже оторванный бампер не остановил её от достижения поставленной цели.

В ходе непродолжительной перепалки, главная героиня ролика не добилась понимания от своего оппонента и, втиснув в салон оторванную деталь, скрылась с места ДТП, чуть не сбив автора видеоролика, передает Day.Az со ссылкой на ochevidets.ru.

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