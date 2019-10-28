Крупнейшая транснациональная ювелирная компания Tiffany в понедельник подтвердила, что получила предложение о приобретении по цене $120 за акцию от французской группы компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока стороны не ведут переговоры, но совет директоров Tiffany внимательно изучает предложение, чтобы определить дальнейшее направление действий, которое отвечало бы интересам компании и ее акционеров", - сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.

По оценкам агентства Bloomberg, сумма предполагаемой покупки может составить $14,5 млрд.

В воскресенье агентство France-Presse (AFP) сообщило со ссылкой на источник, близкий к переговорам, что французская корпорация LMHV намерена купить Tiffany, однако о размере предложенной суммы известно не было. Официальный представитель Tiffany отказался прокомментировать агентству появившиеся сведения о слиянии, назвав их "слухами и спекуляциями".

В случае успешной сделки для LVMH это станет самым крупным в ее истории приобретением. Компания в настоящее время активно расширяет свое присутствие на американском рынке - несколько дней назад она открыла в Техасе свой завод. На церемонии присутствовал владелец LVMH французский миллиардер Бернар Арно и президент США Дональд Трамп. В своих интервью Арно неоднократно указывал на давние и тесные связи с Трампом.

Приобретение Tiffany позволит LVMH значительно усилить свои позиции в ювелирном секторе. В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.

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