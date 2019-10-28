Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря "ИГ" Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.

"Отличные выходные. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад", - цитирует заявление Трампа пресс-пул Белого дома. По словам президента, видео операции может быть частично опубликовано, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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