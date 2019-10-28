Во вторник, 29 октября, состоятся переговоры президентов России и Кубы, пишет "Российская газета".

Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Россию с рабочим визитом.

На встрече Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства в различных сферах, вопросы международной повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.

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