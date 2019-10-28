Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Литву, что его страна в состоянии дать ассиметричный ответ на размещение на литовском полигоне в Пабраде близ белорусской границы танкового батальона армии США. "Литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - заявил Лукашенко в понедельник, 28 октября, в Минске, пишет DW.

Американский танковый батальон дислоцируется в Пабраде на ротационной основе для участия в масштабных маневрах НАТО Defender Europe 2020, которые пройдут с апреля по май преимущественно на территории ФРГ и Польши. В учениях будет задействовано почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран. По данным Минобороны Литвы, в составе танкового батальона США, который размещается в Пабраде, - около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın