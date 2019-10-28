В Новомосковске Днепропетровской области расследуют случай, когда из машины "скорой помощи" на ходу выпал пациент. Мужчина растянулся плашмя на проезжей части и чуть не оказался под колесами едущего следом за "скорой" автомобиля.

Скандальный инцидент попал на записи видеорегистратора. Судя по видео, в медавтомобиле самопроизвольно открылась задняя дверь либо же створку распахнул сам пациент, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Пострадавшему повезло: после инцидента он остался в сознании и даже смог самостоятельно двигать руками и ногами. Врач и водитель "скорой" все-таки доставили пациента в медучреждение.

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