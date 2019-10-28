Власти Ирака объявили о введении комендантского часа в Багдаде из-за проходящих там акций протеста. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Sumaria, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил командующий военным гарнизоном Багдада бригадный генерал Кайс аль-Мухаммадауи, комендантский час вводится в столице страны с полуночи до шести часов утра. По словам генерала, "в это время ограничения распространяются как на движение транспорта, так и на передвижение жителей города". Комендантский час, добавил он, будет действовать до особого распоряжения властей.

Иракский генерал пояснил, что решение было принято "для защиты участников демонстраций, которые проходят в иракской столице". "Тем более, - добавил он, - что среди манифестантов обнаружены провокаторы".

Как сообщал телеканал Al Arabiya, в понедельник жертвами столкновений участников акций с силовиками в Багдаде стали три человека, более сотни получили ранения. Подавляющее большинство вышедших на улицы - студенты столичных вузов.

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