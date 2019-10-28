Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже. Как сообщил МИД республики после встречи с российским послом, указанный дипломат уже покинул территорию страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии", - отмечено в сообщении внешнеполитического ведомства.

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