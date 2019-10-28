Apple готова ограничить российскую аудиторию своего видеосервиса Apple TV+, запускающегося 1 ноября, людьми знающими английский или теми, кто готов смотреть сериалы с субтитрами. Русскоязычного дубляжа видеосервис не получит, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник близкий к "яблочной" компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Скорее всего в Apple считают, что первое время аудитория сервиса и так будет небольшой. Основную ставку на ее привлечение делают на привязку к устройствам Apple и оригинальный контент.

Apple TV+ запустится более чем в 100 странах и будет работать по подписке, при этом реклама в нем не предусмотрена.

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