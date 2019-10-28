https://news.day.az/world/1170268.html Автобус полный студентов попал в страшную аварию в Турции, много раненых
Автобус полный студентов попал в страшную аварию в Турции, много раненых
По меньшей мере 27 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральной части Турции, большинство из них студенты.
По данным издания Cumhuriyet, автобус, в котором находились студенты университета из города Йозгат, следовал из района Акдагмадени в Йозгат. ДТП произошло неподалеку от поселения Озан в районе Сарайкент в центральной части Турции, после того, как водитель потерял управление, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Большинство пострадавших доставлены в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.
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