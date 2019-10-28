Расположенная на севере Багдада военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, по лагерю в районе Эт-Таджи было выпущено три реактивных снаряда. О разрушениях и пострадавших информации пока не поступало. Кто может стоять за этой вылазкой, также неизвестно.

Ранее эта же база подвергалась ракетной атаке в июне текущего года.

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