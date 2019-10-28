США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
США "избавились" от тела террориста аль-Багдади.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Его останки были уничтожены должным образом", - сказал он.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
Говоря о доказательствах уничтожения главаря "Исламского государства", генерал пообещал представить фото и видео операции после их "рассекречивания".
Он добавил, что спецназ задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте. Милли также рассказал, что были изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.
Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.
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