США "избавились" от тела террориста аль-Багдади.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Его останки были уничтожены должным образом", - сказал он.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.

Говоря о доказательствах уничтожения главаря "Исламского государства", генерал пообещал представить фото и видео операции после их "рассекречивания".

Он добавил, что спецназ задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте. Милли также рассказал, что были изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.

Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.

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