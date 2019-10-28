Российские и турецкие военные обсудили в понедельник в Анкаре совместные планы по Сирии в рамках договоренностей, достигнутых ранее в ходе переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайипа Эрдогана.

Об этом говорится в распространенном заявлении министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первый день переговоров с российской военной делегацией, прибывшей в Анкару, чтобы спланировать действия, которые будут предприняты в соответствии с соглашением, достигнутым с Россией 22 октября 2019 года в Сочи. Переговоры продолжатся завтра", - отмечается в коммюнике.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

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