Тело главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море.

Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказал осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По словам собеседника агентства, перед захоронением над телом были проведены религиозные обряды по исламским традициям. При этом он отказался пояснить, где, когда и как именно проходили похороны аль-Багдади.

Одновременно с этим председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что США "избавились" от тела аль-Багдади "должным образом", передает РИА Новости.

В 2011 году американский спецназ уничтожил в Пакистане Усаму бен Ладена, лидера террористической группировки "Аль-Каида". Тогда тело террориста также захоронили в море. Такой выбор был сделан, чтобы не делать из его могилы место поклонения. Несмотря на заявления официальных лиц о достойном обращении с телом бин Ладена после смерти, бывший боец отряда "морских котиков" Мэтт Биссоннетт утверждает, что один из спецназовцев на борту вертолета, с которого тело бен Ладена сбросили в море, сидел на трупе, когда вертолет вылетал с базы.

27 октября президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного халифа и лидера ИГ. В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 детей. Лидер США поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что те содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

Спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения.

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