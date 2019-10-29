Главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади опознали по образцу крови и кусочку нижнего белья.

Об этом телеканалу CNN рассказал официальный представитель "Сирийских Демократических сил" (СДС) Мустафа Бали, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что в окружение террориста был внедрен шпион из СДС. Он заполучил улики, которые смогли установить личность аль-Багдади, после чего по объекту, в котором скрывался террорист, был нанесен удар.

Ранее стало известно, что американские военные использовали специальные машины для анализа ДНК, чтобы опознать тело аль-Багдади. Такая аппаратура способна получить результат ДНК-теста примерно за полтора часа.

После того, как тело аль-Багдади опознали, над ним провели ритуалы по исламским традициям, после чего захоронили в море.

Ликвидацию аль-Багдади Трамп подтвердил 27 октября. В операции были задействованы силы специальных операций страны. В результате действий, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, были освобождены 11 детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

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