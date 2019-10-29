До 98 возросло число жертв обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и последовавших за ним ливней. Об этом сообщило во вторник национальное общественное телевидение, обобщившее данные органов местного самоуправления. 10 человек, по этим сведениям, числятся пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во вторник правительство Японии приняло решение объявить часть пострадавших районов "зонами чрезвычайного бедствия", что дало кабмину возможность существенно увеличить расходы из государственного бюджета на проведение восстановительных работ. Средства, в частности, пойдут на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, ремонт муниципальных школьных учреждений, рекультивацию сельскохозяйственных угодий. Такая мера предпринимается впервые с 2011 года, когда северо-восточное побережье Японии пострадало из-за цунами.

По последним данным, ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфунов в сентябре и октябре превысил 170 млрд иен (почти $1,6 млрд). В частности, от тайфуна "Хагибис" пострадали 38 из 47 префектур.

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