Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в понедельник поздравил по телефону президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наследный принц поздравил президента с успешной миссией Соединенных Штатов по привлечению к ответственности основателя и лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Президент поблагодарил наследного принца за продолжающееся прочное партнерство Саудовской Аравии с Соединенными Штатами. Лидеры обсудили также важнейшие региональные и двусторонние вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии

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