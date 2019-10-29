Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник на Филиппинах.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, очаг стихии залегал на глубине около 50 км. Эпицентр подземных толчков находился в 43 км к юго-западу от города Давао (население - более 1,6 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Информации о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

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