https://news.day.az/world/1170300.html США могут потребовать участия Южной Кореи в своих военных операциях
США могут потребовать участия Южной Кореи в своих военных операциях
США предложили расширить сферу совместного с Южной Кореей реагирования на кризисные ситуации, включив в нее не только Корейский полуостров, но и случаи возникновения угрозы национальной безопасности США по всему миру, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным источников агентства, США выступили с таким предложением в рамках подготовки к передаче оперативного управления (OPCON) войсками Южной Кореи в военное время от Вашингтона Сеулу, которая может быть осуществлена к 2022 году.
Текущие договоренности называют в качестве сферы совместных операций двух стран "чрезвычайное положение на Корейском полуострове", но американская сторона предложила также включить в перечень ситуации, в которых возникает угроза национальной безопасности США. Южная Корея, как сообщается, выступила против этой идеи.
"Обсуждения по пересмотру документа только начались, и все варианты и сценарии могут быть рассмотрены в ходе этого процесса", - заявил источник агентства.
Как отмечает агентство, в случае пересмотра договоренностей США смогут на законных основаниях просить Южную Корею направить войска для совместного решения своих конфликтов на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и в других регионах.
После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право управления войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления до сих пор остается у США.
Договоренность о передаче оперативного контроля в военное время Вооруженным силам РК была достигнута в 2007 году. Предполагалось, что передача завершится к 2012 году. Однако в 2010 и 2015 годах Сеул неоднократно просил Вашингтон перенести передачу на более поздний срок, на что США согласились, учитывая "нестабильную обстановку в регионе".
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