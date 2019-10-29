"Обсуждения по пересмотру документа только начались, и все варианты и сценарии могут быть рассмотрены в ходе этого процесса", - заявил источник агентства.

Как отмечает агентство, в случае пересмотра договоренностей США смогут на законных основаниях просить Южную Корею направить войска для совместного решения своих конфликтов на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море и в других регионах.

После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право управления войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления до сих пор остается у США.

Договоренность о передаче оперативного контроля в военное время Вооруженным силам РК была достигнута в 2007 году. Предполагалось, что передача завершится к 2012 году. Однако в 2010 и 2015 годах Сеул неоднократно просил Вашингтон перенести передачу на более поздний срок, на что США согласились, учитывая "нестабильную обстановку в регионе".