В Иране из-за технической неисправности совершил экстренную посадку пассажирский самолет с более чем 100 людьми на борту. О происшествии сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на директора Красного полумесяца в провинции Исфахан, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как уточняется, самолет, выполнявший рейс "Тегеран-Абадан", приземлился в международном аэропорту Шахида Бехешти в Исфахане вечером в понедельник, 28 октября.

На место ЧП выехали службы спасения. Самолет, на борту которого находились 117 человек, приземлился без происшествий, передает РИА Новости.