Девушка и её друзья выполняли трюки на трассе Адлер - Красная Поляна, снимая всё на камеру. Но в один из моментов блогерша отвлеклась и не смогла выполнить манёвр, врезавшись в отбойное ограждение, передает Day.Az со ссылкой на progomel.by.

В Сети появилось видео с московской блогершей Дашей, прославившейся своей опасной ездой на мотоцикле. Девушка вместе с товарищами гоняла по дороге в Сочи на скорости 180 км/ч и на одном из поворотов влетела в отбойник. Видимо, Даша отвлеклась на камеру или поздно отреагировала на изменение дороги, не успев сбавить скорость.

В своём инстаграме блогерша пояснила, что большим пальцем неудачно зацепилась за ограждение и из-за этого слетела с мотоцикла. Палец она, разумеется, сломала, а также повредила нервы, соединяющие руку с плечом. Дашу сразу же отправили в больницу Сочи, а затем перевезли в Краснодар, сообщает "Сочи 24".

Не всех фанатов удивила неприятность и травмы блогерши. Ведь девушка давно известна своим неосторожным вождением: она часто разгоняется до неразрешённых скоростей, ездит без рук и танцует за рулём.

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