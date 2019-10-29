США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию, подсчитала доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 млрд баррелей, в Иране - 157,8 млрд, в России - 80 млрд. "Если сложить объемы запасов нефтяных ресурсов в этих странах, то их доля составит 51% от топ-30 стран-лидеров по запасам и почти 33% общемировых запасов нефти. Если в санкционный список войдет Катар, который вышел из ОПЕК в 2018 г. и который поддерживает Иран, то эта цифра составит уже 34%", - добавила она.

Эти три страны в 2015 г. обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире. В то время Россия добывала 10,1 млн баррелей в сутки, Иран - 3,1 млн баррелей в сутки, Венесуэла - 2,5 млн баррелей в сутки. Страны находились на первом, седьмом и одиннадцатом местах по объемам добычи соответственно. "Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями", - подчеркнула она.



Больше всего от санкций пострадала Венесуэла: ее суточная добыча сократилась в 3,3 раза до 0,75 млн баррелей. "Если бы она добывала в объемах 2015 г., 2,82 млн баррелей в сутки, то сейчас была бы на восьмом месте", - отметила Лебединская.



В меньшей степени от экономических ограничений США пострадал Иран, сократив добычу до 2,1 млн баррелей. Нарастить производство из этой тройки удалось только России - до 10,7 млн баррелей в сутки, сообщило РИА "Новости".

США расширяют свои рынки сбыта сырья. "США сейчас добывают на 9,8% в сутки больше, чем Россия. Для сравнения, по состоянию на 5 октября 2019 г. добыча в США составила 11,8 млн баррелей в сутки, в России - 10,7 млн баррелей в сутки. Если раньше около 95% американской нефти выкупала Канада, то сейчас 25% идет в Европу", - пояснила эксперт.



30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın