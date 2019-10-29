Акулы остались без обеда: дайвер чудом спас щенка от кровавой расправы - ВИДЕО
Операция по спасению питомца попала на видео, когда дайверы занимались подводной охотой, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Броди Мосс занимался подводной охотой, в то время как его питомец по кличке Стрида прыгнул в океан. Хозяин собаки заметил, что несколько акул начали подниматься со дна океана, направляясь к щенку. Дайвер успел схватить собаку, отплыть с ней к яхте, где вытащил из воды животное и передал на судно.
Этой историей мужчина поделился со своими подписчиками на Youtube-канале. По его словам, это был один из самых страшных моментов в его жизни, когда он чуть не потерял четвероногого друга
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