В рамках празднования 100-летия марки Bentley в США компания организовала масштабный слет автомобилей в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На мероприятие съехались 100 автомобилей Bentley разных лет выпуска, включая современные модели Flying Spur и гибридный кроссовер Bentayga, передает Day.Az со ссылкой на obozrevatel.com.

В самом сердце Манхеттена - Брукфилд-Плейс - состоялся парад эксклюзивных моделей. Гости мероприятия могли оценить как автомобили 30-х годов, так и футуристические концепты, которые демонстрируют направление развития британской марки на ближайшие годы.

Парад в Нью-Йорке стал третьим из серии торжественных мероприятий, организованных компанией Bentley America, посвященных столетнему юбилею британской марки. Финальным событием станет слет поклонников Bentley, приуроченный к проведению знаменитой художественной выставке-ярмарке Art Basel, которая состоится в Майами в начале декабря.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın