Жертвами беспорядков и столкновений с полицией в иракском городе Кербела, расположенном в 100 км к югу от Багдада, в ночь на вторник стали 18 человек и около 800 пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные Высшей комиссии по правам человека страны.

Протестующие уже обвинили направленные в город для подавления беспорядков спецподразделения МВД в применении чрезмерной силы для разгона устроенной его жителями сидячей забастовки, в том числе летальное оружие. В социальных сетях манифестанты размещали ролики с кадрами нападений силовиков. На них видно, как десятки человек пытаются укрыться от огня стражей порядка, повсеместно звучат выстрелы.

Между тем руководство полиции Кербелы выступило с заявлением, в котором категорически отрицало гибель демонстрантов, передает информационное агентство INA. В нем также указывается, что все публикации в прессе и социальных сетях "не соответствуют действительности". Силовые структуры города обещают судиться со всеми СМИ, которые используют в своей работе непроверенные источники. Кроме того, агентство, ссылаясь на городское отделение Минздрава, информирует о том, что в беспорядках пострадали 112 человек, погибших не было. В то же время Sky News Arabia цитирует одного из представителей властей и очевидцев, которые утверждают, что огонь по протестующим вел неизвестный в маске, в результате чего были убиты 13 иракцев.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек - 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, - пострадали почти 3,5 тыс. человек.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с полуночи до шести часов утра. По информации на вечер понедельника, в новой волне протестов убиты уже более 80 человек.

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