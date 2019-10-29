Первые столкновения между подразделениями сирийских и турецких войск отмечены на северо-востоке Сирии.

С таким утверждением выступил во вторник телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванные сирийские источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первые прямые столкновения между сирийской армией и турецкими силами зафиксированы на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении телеканала.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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