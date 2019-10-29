Кадры, снятые в Лас-Вегасе (Невада, США), уфологи и все, кто интересуется необъяснимыми явлениями, посчитали просто поразительными.

Очевидцы находились на 22-м этаже отеля "MGM Grand Hotel" и заметили 4 светящихся объекта, которые просто зависли в небе. Вряд ли это могли быть самолёты, ведь тогда они находились бы слишком близко друг к другу, да и такая статичность самолётам не свойственна, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Чуть ниже и немного в отдалении люди увидели другие световые пятнышки меньшего размера. Многие предположили, что эти летательные аппараты являются военными или полицейскими вертолётами, явившимися выяснить, что за скопление НЛО зависло над городом. Впрочем, от властей никаких комментариев по поводу случившегося так и не поступило.

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