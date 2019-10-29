Выступая 24 октября на энергетической конференции в Питтсбурге, Дональд Трамп в очередной раз заявил о необходимости выйти из Парижского соглашения по климату. Он объяснил свою позицию необходимостью обеспечить защиту американской экономики от дополнительных обременений, связанных с климатическим договором. И американский президент последовательно придерживается принципа "Америка прежде всего" - даже несмотря на прогнозы экспертов о потере США лидерства в климатической сфере в пользу Китая.

"Я ВЫВЕЛ США ИЗ ЭТОГО УЖАСНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ"

Парижское соглашение в 2015 году объединило около 200 стран. Государства дали обязательства стремиться к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы бороться с т.н. парниковым эффектом. На первом этапе дело это добровольное - участники не обязаны взять и тут же отказаться от использования нефти, угля или. Однако в дальнейшем страны должны принимать на себя более амбициозные обязательства, периодически отчитываясь о достигнутых результатах работы в ООН, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Если говорить о США, то эта страна не только не планирует выполнять взятые на себя обязательства, но и предпринимает конкретные шаги по выходу из Парижского соглашения. Трамп, сделавший это одним из пунктов своей предвыборной программы, твердо уверен, что климатический договор может похоронить всю промышленность США.

- Парижское соглашение привело бы к закрытию американских производств из-за чрезмерных нормативных ограничений, - заявил Трамп на конференции в Питтсбурге.

Глава Белого дома уверен, что выход из соглашения по климату полностью отвечает интересам простых американцев.

- Чего мы не будем делать, так это наказывать американский народ, обогащая иностранных производителей. С гордостью говорю: это называется "Америка прежде всего", - заявил Трамп.

При этом президент США говорил о выходе из климатического соглашения как об уже свершившемся факте, сообщает The New York Times. После выступления Трамп подошел к приветствовавшей его толпе и гордо сообщил:

- Я вывел Соединенные Штаты из этого ужасного, одностороннего климатического соглашения, которое было полной катастрофой для нашей страны. Я думал, что когда я это сделаю, это будет очень круто, и все будут аплодировать мне за этот шаг.

Официально запустить процесс выхода из Парижского соглашения Трамп сможет только через неделю, 4 ноября. Начиная с этого дня, администрация США имеет право передать в ООН соответствующее письмо.

На оформление всех формальностей уйдет ровно год. А это значит, что из климатического договора Америка выйдет 4 ноября 2020 года. Ровно через сутки после выборов нового президента США, которые пройдут 3 ноября 2020 года. Отказ от соглашения станет свидетельством выполнения Трампа серьезного обещания, которое он давал американцам в ходе предвыборной гонки три года назад.

Между тем, у плана Трампа есть противники как в США, так и за пределами Америки. На следующий же день после заявления Трампа о намерении выйти из Парижского соглашения президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью "Вернем нашей планете былое величие" (Make Our Planet Great Again) и развернул программу выделения грантов американским климатологам, которых Трамп отрезал от ставших привычными при Обаме щедрых бюджетных дотаций. На сегодняшний день на эти цели из карманов французских налогоплательщиков уже изъято 60 миллионов евро. Стоит ли после этого удивляться протестам "желтых жилетов", выступающих против роста налогов и сборов?

Зато теперь поддержанные французскими деньгами эксперты предупреждают, что выход из Парижского соглашения по климату нанесет непоправимый урон имиджу Америки. Что Штаты могут потерять свой статус лидера в процессе перехода к "чистой" экономике, использующей технологии возобновляемой энергетики - которые, к слову, крайне дороги и неконкурентоспособны без господдержки.

- Вместо того, чтобы демонстрировать силу, этот шаг ослабляет Америку на мировой сцене. Лидерство в вопросах климатических изменений и других проблем нашего времени переходит к таким странам, как Россия и Китай, - высказалась в интервью Reuters Нира Тандан, глава экспертной организации "Центр американского прогресса".

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