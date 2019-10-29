https://news.day.az/world/1170538.html Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены - ВИДЕО
Министр экономики Германии попал в больницу после падения со сцены - ВИДЕО
Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер оступился и упал со сцены после выступления на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, сообщает RTL.
Уточняется, что он ненадолго потерял сознание и затем не смог сам подняться. Его госпитализировали, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Альтмайер уже поблагодарил медиков. О серьёзности полученных им травм пока не известно. Прерванная ненадолго конференция продолжилась уже без министра.
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