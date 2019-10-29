Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер оступился и упал со сцены после выступления на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде, сообщает RTL.

Уточняется, что он ненадолго потерял сознание и затем не смог сам подняться. Его госпитализировали, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Альтмайер уже поблагодарил медиков. О серьёзности полученных им травм пока не известно. Прерванная ненадолго конференция продолжилась уже без министра.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın