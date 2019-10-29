https://news.day.az/world/1170550.html В порт Одессы вошли четыре корабля НАТО
В порт Одессы вошли четыре корабля НАТО
Группа из четырех кораблей НАТО прибыла в Одессу.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что корабли будут находиться в одесском порту в течение недели. Цель их прибытия в украинском военном ведомстве не уточнили.
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