В результате столкновения двух автомобилей, случившегося 25 октября на перекрёстке дорог в городе Тайчжоу (провинция Чжэцзян, КНР), было разружено двухэтажное жилое здание, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент автокатастрофы и обрушения частной постройки попал на камеру наружного наблюдения.

По сообщениям полицейских, в результате происшествия три человека получили ранения.

Здание в срочном порядке было расселено и снесено. О судьбе виновников аварии ничего не уточняется.

В тот же день, видеокамера, установленная возле жилого дома в городе Сирохи (штат Раджастхан, Индия), зафиксировала момент провала тротуара.

Два местных жителя, угодившие в яму, были спасены случайными свидетелями обрушения.

По информации СМИ, обвалившийся участок тротуара, построенный над канализацией, увлёк за собой двух мужчин, получивших травмы средней степени тяжести.

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