Число погибших в результате проливных дождей, которые привели к наводнению в испанском автономном сообществе Каталония на прошлой неделе, увеличилось до четырех, сообщили пожарные, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее были найдены мертвыми три человека. Тело четвертого было найдено во вторник в муниципалитете Вилаверд, специалисты пытаются установить его личность, говорится в сообщении пожарной службы в Twitter. Провинция Таррагона больше всего пострадала из-за сильных ливней, обрушившихся на регион на прошлой неделе. До сих пор числятся пропавшими без вести четверо в этом регионе. Циклон затронул и Балеарские острова. Два человека, туристы из Венгрии, пропали без вести - их смыло волной. Гражданская гвардия сообщила во вторник, что найдено тело мужчины в море в муниципалите Феланич, в настоящее время специалисты пытаются установить его личность.

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