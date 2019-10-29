Президент США Дональд Трамп заявил, что наиболее вероятный преемник главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими военными, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Весьма вероятно, он занял бы этот пост. Но теперь он также мертв!" - сообщил на своей странице в Twitter американский лидер.

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