https://news.day.az/world/1170587.html Трамп заявил, что США уничтожили наиболее вероятного преемника главаря "ИГ"
Трамп заявил, что США уничтожили наиболее вероятного преемника главаря "ИГ"
Президент США Дональд Трамп заявил, что наиболее вероятный преемник главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими военными, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Только что подтвердили, что главный преемник Абу Бакра аль-Багдади был уничтожен американскими войсками. Весьма вероятно, он занял бы этот пост. Но теперь он также мертв!" - сообщил на своей странице в Twitter американский лидер.
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