Российские военнослужащие не попадали под обстрел в Сирии. Об этом заявил во вторник представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы имевшем место обстреле подразделения российской военной полиции на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы, не соответствует действительности", - заявил военный.

Он добавил, что "пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна".

По его словам, неустановленное устройство было взорвано рядом с бронеавтомобилями РФ в Сирии с целью сорвать встречу военных России и Турции. "29 октября сего года при подготовке к плановой встрече представителей российской военной полиции с турецкой стороной на пункте перехода "Дербисия" сирийско-турецкой границы рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства", - отметил военный.

Он добавил, что встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме. "Попытки неустановленных лиц осуществить провокацию на сирийско-турецкой границе оказались безуспешны", - уточнил он.

Ранее 29 октября в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ двое российских военнослужащих получили ранения.