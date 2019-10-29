Руководство социальной сети Facebook уведомило во вторник, что отказывается платить французским СМИ за отображение их материалов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), напомнив, что ранее о подобной мере заявила и интернет-компания Google, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вносить плату их обязывает директива Европейского союза о смежных правах, имплементированная минувшим летом во французское законодательство на основе закона о смежных правах. Facebook, как и Google, не намерены оплачивать как приводимые на их сайтах выдержки из статей и иллюстрирующие их фотографии, так и те материалы, которые размещают у них сами СМИ - владельцы таких материалов.

Как отмечает AFP, издатели СМИ оказались теперь перед выбором. Либо они разрешат бесплатно осуществлять такое использование их материалов, либо они откажутся, и тогда размещение будет осуществляться в сильно усеченном виде - одного заголовка или интерактивной ссылки.

Свое решение относительно позиции Facebook владельцы французских СМИ намерены объявить в ближайшие дни. Ранее они уже сообщили, что рассматривают возможность подать жалобу против Google во французский Комитет по конкуренции.

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