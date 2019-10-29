https://news.day.az/world/1170612.html Премьер Ливана уходит в отставку
Премьер Ливана уходит в отставку
Премьер-министр Ливана Саад Харири на фоне протестов в стране уходит в отставку.
Как передает "Интерфакс", об этом политик проинформировал мировую общественность в специальном телевизионном обращении, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Харири сообщил, что подал президенту Ливана прошение об отставке руководимого им кабинета министров, объяснив этот шаг тем, что он зашел в тупик в поисках пути, гарантирующего стране и ее гражданам процветание.
Чиновник подчеркнул, что Ливану нужна "положительная встряска для того, чтобы покончить с кризисом".
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