https://news.day.az/world/1170616.html Глава Boeing заявил, что признает ошибки, но в отставку не собирается
Глава Boeing заявил, что признает ошибки, но в отставку не собирается
Глава авиастроительной корпорации Boeing Деннис Мюленбург заявил, что признает ошибки, но в отставку не собирается, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Журналисты спросили Мюленбурга перед слушаниями в сенате, не намерен ли он подать в отставку в связи с серьезными проблемами у компании в связи с неудачами программы создания лайнера 737 MAX.
"Я в данный момент сосредоточен не на этом", - ответил Мюленбург.
"Мы допустили ошибки, мы кое-что сделали неправильно. Мы идем к улучшению и учимся", - заверил Мюленбург. В прошлом Boeing в целом не признавала вину в двух авиакатастрофах, предположительно связанных с дефектами в программном обеспечении лайнера.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты системы MCAS, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.
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