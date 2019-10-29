Глава авиастроительной корпорации Boeing Деннис Мюленбург заявил, что признает ошибки, но в отставку не собирается, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Журналисты спросили Мюленбурга перед слушаниями в сенате, не намерен ли он подать в отставку в связи с серьезными проблемами у компании в связи с неудачами программы создания лайнера 737 MAX.

"Я в данный момент сосредоточен не на этом", - ответил Мюленбург.

"Мы допустили ошибки, мы кое-что сделали неправильно. Мы идем к улучшению и учимся", - заверил Мюленбург. В прошлом Boeing в целом не признавала вину в двух авиакатастрофах, предположительно связанных с дефектами в программном обеспечении лайнера.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты системы MCAS, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.