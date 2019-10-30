Запуск работы конституционного комитета является только началом политического процесса по урегулированию кризиса в Сирии. Об этом заявил во вторник иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД России, Ирана и Турции о запуске сирийского конституционного комитета, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запуск Конституционного комитета является только началом политического процесса в Сирии", - сказал он.

В Тегеране также выразили уверенность в том, что территория Сирии должна контролироваться сирийскими войсками и правительством.

Зариф при этом отметил, что международное сообществ должно поддержать начало политического процесса по решению кризиса в Сирии. "Международное сообщество должно поддержать политическое решение сирийского конфликта, - сказал он. - Нет военного решения кризиса в Сирии".

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