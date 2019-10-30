Члены Палаты представителей Конгресса от Демократической партии распространили во вторник текст резолюции, санкционирующей продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета.

Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования. Их цель - выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки". Нынешний американский лидер представляет Республиканскую партию.

В резолюции подтверждается, что расследования будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридический.

Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.

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