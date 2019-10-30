Россия считает, что рссийско-турецкий меморандум о совместных действиях на северо-востоке Сирии выполняется. Об этом, как передает ТАСС, во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Меморандум выполняется. Налажено самое тесное сотрудничество как на земле, так и по политическим каналам", - сказал Грушко.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın