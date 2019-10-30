Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США находятся в Сирии незаконно, их действия там противоречат международному праву, передает ТАСС.

Об этом заявил по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции.

"США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР", - заявил Лавров.

Он отметил, что РФ, Иран и Турция будут продолжать линию на уничтожение терроризма в Сирии. Лавров подчеркнул, что военное присутствие России, Ирана и Турции в Сирии осуществляется с одобрения властей страны, в отличие от незаконной деятельности США на сирийской территории.

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