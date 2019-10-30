Палата общин Британии одобрила идею премьера страны Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, за предложение Джонсона выступило большинство парламентариев - 438 депутата против 20, которые эту идею не поддержали.

До этого депутаты три раза отклоняли его идею.

Джонсон считает, что проведение выборов 12 декабря поможет достичь соглашения по выходу Британии из ЕС.

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