Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, сообщает ТАСС.

Инициатива носит название PACT Act. Данный акроним образован от Protect Against Conflict by Turkey Act ("Закон о защите от конфликта со стороны Турции").

Он обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400. Автором законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

Суть инициативы

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Трамп "должен ввести санкции против определенных должностных лиц, связанных с вторжением [в Сирию], включая министра национальной обороны Турции".

Госдепартамент должен сообщить президенту и Конгрессу о других турецких должностных лицах, причастных к вторжению, а также об иностранных гражданах, умышленно предоставлявших Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения, которые могли бы быть использованы при вторжении в северную Сирию, - отмечается в документе. - К этим иностранным лицам также должны применяться санкции, связанные с заморозкой их активов и запретом на въезд [на территорию США]".

Конгрессмены также обязывают американского лидера "ввести финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банка" Halkbank, а также в отношении "любых других финансовых учреждений, которые, по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению". В середине октября Министерство юстиции США предъявило обвинения Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств.

Американское внешнеполитическое ведомство, министерство финансов, а также разведку обязывают предоставить подробную информацию об активах, инвестициях, деловых интересах и доходах президента Турции Тайипа Эрдогана, а также членов его семьи. Вашингтонская администрация должна передать Конгрессу "отчет о последствиях вторжения [Турции в Сирию] для национальной безопасности" США.

Кроме того, отмечается в записке, американским властям запрещено "предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения", если они могут быть использованы во время операции в Сирии.

Санкции из-за С-400

Законодатели обязали вашингтонскую администрацию в связи с покупкой Анкарой С-400 применить рестрикции, которые предусмотрены принятым в США в 2017 году законом CAATSA. Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Покупка Турцией российских ЗРС С-400 <...> должна считаться значительной сделкой, описанной в соответствующем пункте [CAATSA]", - отмечается в законопроекте. В связи с этим не позднее чем через 30 дней после принятия данной инициативы президент "должен ввести пять или более санкционных мер", указанных в соответствующем пункте CAATSA, в отношении правительства Турции.

Теперь законопроект отправляется на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США. Инициатива может столкнуться там с серьезными препятствиями. Так, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил на прошлой неделе о "необходимости крайне тщательно все продумать", прежде чем вводить санкции против союзника по НАТО. По его словам, одобрение данного законопроекта также может навредить американским компаниям и союзникам США, экономика которых тесно связана с турецкой.

23 октября Трамп отменил санкции, введенные 14 октября в отношении Турции в связи ее военной операцией на северо-востоке Сирии, однако оставил за собой право восстановить ограничительные меры, а также существенно увеличить пошлины на турецкие товары в случае невыполнения Анкарой взятых на себя обязательств.

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