США потребовали от Республики Корея включить в список совместных военных расходов проведение у Корейского полуострова операций с привлечением стратегических вооружений, в том числе полеты бомбардировщиков В-52, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает в среду телеканал KBS, об этом ему сообщил южнокорейский дипломатический источник.

По его словам, такую позицию озвучили представители США в ходе второго раунда рабочих переговоров по распределению расходов на содержание американского военного контингента в Южной Корее, состоявшихся 22-24 октября в Гонолулу.

Источник сообщил, что представители США указали на "неизбежность значительного увеличения доли расходов" Сеула, добавив к ним широкий список пунктов, каким-либо образом касающихся вопросов обороны Южной Кореи. Дипломат не озвучил сумму американских требований, отметив лишь, что США на этот раз представили "новые критерии определения финансовых вложений".

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что обеспечение безопасности союзников очень дорого обходится американскому бюджету.

В ходе состоявшегося в сентябре в Сеуле первого раунда переговоров американская сторона заявила о необходимости значительного увеличения расходов Южной Кореи, поскольку содержание там 28-тысячного воинского контингента обходится Вашингтону примерно в $5 млрд в год.

В 2019 году расходы Сеула на содержание контингента США были повышены на 8,2% - до 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года. В соответствии с ним ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн). Новое соглашение было заключено сроком на один год.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года между двумя странами Соглашением о помощи во взаимной обороне.

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