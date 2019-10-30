Супружеская пара из американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, решила досрочно выйти на пенсию и сберегла более двух миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

41-летняя Кристина (Christina) и 39-летний Амон Браунинг (Amon Browning), у которых два ребенка, признались, что накопили большую сумму денег благодаря грамотным инвестициям, умеренным расходам и подработке таксистами. На основной работе городского проектировщика супруг получал 98 тысяч долларов в год, а его жена - 70 тысяч долларов на позиции федерального прокурора.

Амон осознал, что хочет уйти на пенсию раньше положенного срока, в 2011 году, когда получил награду за десятилетний стаж работы. На той же церемонии наградили другого мужчину, который проработал 40 лет. "Это был переломный момент. Я понял, что человек может работать многие годы и на выходе получить лишь листок бумаги, - вспоминает американец. - Я хотел от жизни большего".

Он решил выйти на пенсию к 40 годам и поделился своими мыслями с Кристиной. Супруга поддержала амбициозную цель мужа. Пара разработала десятилетний план, по которому к 2021 году они должны были стать финансово независимыми. Они приступили к действиям в 2013 году.

Семья присоединилась к общественному движению Financial Independence Retire Early (FIRE). "Организация подсказывает, как правильно сберегать, зарабатывать и инвестировать, - утверждает Кристина. - Но сначала тебе нужно поверить в то, что это реально. Ты должен изменить свое мировоззрение".

Супруги покупали дома, требующие ремонта, облагораживали их, после чего продавали с небольшой наценкой. "Таким образом мы отремонтировали и продали три объекта недвижимости", - рассказывает Амон. На перепродаже они заработали более 400 тысяч долларов.

Затем пара работала таксистами в компаниях Uber и Lyft. "Со временем это превратилось в некий лайфхак по зарабатыванию денег. Эти организации платили 40 долларов в час просто за то, что у тебя открыто приложение, - признается супруг. - Мы могли не обслуживать клиентов, но бонус все равно начислялся. Мне кажется, около 26 тысяч долларов мы заработали именно таким образом".

Кроме того, Браунинги сменили свой новый внедорожник BMW на минивен, который обошелся им всего в 800 долларов. Семья продолжала путешествовать по странам, заранее продумывая все затраты и выискивая способы сэкономить. В результате пара накопила необходимую им сумму и вышла на пенсию в июле 2019 года - на два года раньше, чем планировала изначально.

Сейчас семья живет в Португалии, их ежемесячные траты составляют около 4,5 тысячи долларов. Вместе с детьми они изучают португальский язык, путешествуют по Европе и занимаются спортом. Также они ведут YouTube-канал Our Rich Journey, где рассказывают о досрочном выходе на пенсию.

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