Нене Ангуло из Сан-Диего (Калифорния, США), который ехал утром на работу, заметил в небе непонятный объект, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Этот НЛО просто висел в воздухе, оставаясь совершенно неподвижным, а потом скрылся. Очевидец, не забывший снять таинственное явление на видео, даже думает, что пробка, образовавшаяся в то утро на шоссе, связана с этим "летательным аппаратом". Наверняка и другие водители заметили странность в небе и принялись сбрасывать скорость, чтобы рассмотреть и запечатлеть её.

Нене добавил, что увиденное им точно не могло быть самолётом, дроном, дирижаблем или воздушным шаром. С мужчиной согласны многие уфологи, посчитавшие, что очевидец снял очень интересный видеоматериал.

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