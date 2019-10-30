Пастухи нашли сокровища на сумму $25 млн, спрятанные в пустыне на западе Ирака главарями террористической группировки ИГ. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По его данным, боевики прятали доллары, золото и серебро в пустыне в провинции Анбар - на общую сумму $25 млн. Клад нашли местные пастухи, сообщает канал, который цитирует РИА "Новости".



Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали главу ИГ аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.

Чиновники обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп раскрывает секретные подробности операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает телеканал NBC News.

Ранее Трамп, выступая с заявлением о ликвидации аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он рассекретил фотографию собаки. Позднее стало известно и засекреченное имя собаки К-9. Кроме того, Трамп рассказал о тактических особенностях операций США: использование робота, маршруты полетов вертолетов, детали штурма убежища аль-Багдади.



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