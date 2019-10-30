Дикий слон, вышедший на дорогу "поприветствовать" туристов в национальном парке Кхао Яй в Таиланде, сначала присел на капот их автомобиля, а потом перешагнул через багажник передними ногами и прилег на крышу машины, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

На сайте газеты размещено видео инцидента, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Хорошо известный работникам парка своей манерой выходить из леса на дорогу, когда туда приезжают туристы, 35-летний слон по кличке "Дыа" серьезно повредил легковой автомобиль Toyota, однако не нанес травм водителю и пассажирам, говорится в сообщении. Автомобиль потерял заднее стекло и одно из задних окон, а также получил глубокие вмятины на капоте и крыше, но уехал с места происшествия "своим ходом", сообщает издание.

Работники парка, снявшие видео со значительного расстояния, за кадром обсуждают нерасторопность водителя автомобиля, которому следовало ретироваться вместе с машиной сразу, как только слон подошел к ней.

"Что же он делает, чего ждет! Надо уезжать немедленно, а он как застыл", - говорит на видео один из работников национального парка.

Судя по ролику, через несколько секунд после того, как слон лег на крышу машины, водитель осторожно и медленно выехал из-под слона и подъехал на поврежденном авто к работникам парка, которые порекомендовали ему немедленно выехать с территории заповедника.

Водитель и пассажиры авто в происшествии не пострадали, говорится в сообщении.

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