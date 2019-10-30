Мужчина покорил все самые высокие горы мира, и сделал это за невероятно короткий промежуток времени.

Альпинист из Непала установил новый мировой рекорд по восхождению на 14 самых высоких вершин мира. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Twitter.

В апреле 2019 года 36-летний Нирмал Пуржа, известный под псевдонимом Нимс, решил выполнить так называемый проект "Миссия выполнима - 14/7". Его суть состоит в том, чтобы покорить 14 самых высоких вершин мира, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

На странице в соцсети альпинист написал - "Миссия выполнена!". Ему не только это удалось, но он еще и побил предыдущий рекорд более чем на 7 лет.

Ранее рекорд принадлежал альпинисту из Южной Кореи Ким Чан Хо, который поднялся на все вершины за 7 лет, 10 месяцев и 6 дней.

Нирмал Пуржа потратил на это всего 189 дней. Ранним утром во вторник, 29 октября, мужчина поднялся на последнюю вершину - тибетскую гору Шишабангма в Китае.

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